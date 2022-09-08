Маргарита Мамун: «Никакие внутренние соревнования не заменят чемпионат мира и Олимпиаду. Не надо лукавить, что это может стать заменой»

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Я сочувствую юным спортсменам, которые могли начать свою блистательную карьеру на международной арене, которые ставили перед собой цель выступить на Олимпийских играх и показывать пример подрастающему поколению.

Никакие внутренние соревнования, естественно, не заменят чемпионат мира и Олимпийские игры. Не надо лукавить и говорить, что это может стать какой-то заменой.

Мы все надеемся, что поскорее это все закончится», — сказала Мамун.

«Я не скажу, что спорт вне политики. Это очень наивная фраза. Но я так считала, когда сама была в спорте. Спортсмены могут так считать, когда они внутри, в этом стеклянном куполе тренируются и больше ничего не видят.

Их единственная цель – это Олимпийские игры, и тогда, да, спорт для них, действительно, вне политики», – приводит слова Мамун «Чемпионат».