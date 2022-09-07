Ирина Винер: «Художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом. Интерес к ней не пропал, а после Олимпиады только вырос»

Главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала о росте популярности художественной гимнастики.

«Интерес к художественной гимнастике не то, что не пропал, а после Олимпийских игр только вырос. Художественной гимнастикой по статистике занимаются больше, чем футболом. Девочки и мальчики идут заниматься.

Мы сделали отдельно мужскую гимнастику – групповую и индивидуальную – на основе японской школы. Не та, что подобная женской. С другими предметами: скакалка, булавы другой конфигурации и специальная гимнастическая палка.

И мы имели уже несколько лет назад чемпиона мира по мужской ритмической гимнастике – Александра Буклова, который проходил подготовку в Японии и сейчас возглавляет в федерации отделение мужской гимнастики», – рассказала Винер.

Художка в 2,5 раза популярнее фигурного катания – занимаются даже пацаны. Чтобы попасть на сбор к Винер, нужно минимум 105 тысяч рублей