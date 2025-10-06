Родионенко об отсутствии россиян в заявке на ЧМ: «Выясняем, что произошло. Мы готовимся к турниру, билеты на 13 октября заказаны»

Родионенко не знает, почему российских гимнастов не внесли в заявку на ЧМ.

Накануне в ряде СМИ появилась информация, что россияне отсутствуют в официальном заявочном листе на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Спортсмены должны выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Россиян не внесли в заявку на ЧМ? Для нас эта неожиданная новость, о которой мы узнали из СМИ. Мы через FIG выясняем, что произошло. Мы все сделали своевременно, все было отправлено. Почему и откуда прошла такая информация — нам неизвестно. Федерация сейчас разбирается.

У нас нет опасений, что не поедем на ЧМ. Мы были уверены, что допущены. У некоторых заявленных нами спортсменов не было допуска по нейтральному статусу, но мы ждали этот допуск.

Не было допуска на Карцева и Новикова, на Карцева пришел, а вот Новиков травмировался и все равно не может участвовать. На девочек всех нейтральный статус есть – все в порядке.

Сейчас федерация все выяснит. Мы готовимся, у нас билеты на 13 октября заказаны. Думаю, все будет нормально и вот-вот будет ясность. Но, честно говоря, эта новость для нас как гром среди ясного неба – неожиданность. Мы надеемся, что это ошибка. Пока ждем», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Чемпионат мира пройдет в индонезийской Джакарте с 19 по 25 октября.