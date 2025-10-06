0

Гимнастка Александра Максимова не выступит на чемпионате мира-2025 за сборную Сирии

Гимнастка Максимова не выступит за Сирию на чемпионате мира-2025 .

Соревнования пройдут в Джакарте с 19 по 25 октября. Россиянка Александра Максимова перешла в команду Сирии два года назад.

«Мы связывались с Федерацией гимнастики Сирии, они очень поздно подали заявку и поэтому не успели меня дозаявить. Понятно, что огорчение есть, но я считаю, все что ни делается, – все к лучшему. Значит, так было нужно. Надеюсь, в следующем году у меня все получится», – сказала спортсменка.

На чемпионате России в Сириусе Максимова выступила за Владимирскую область и завоевала золото командного первенства.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
