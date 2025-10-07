«Убеждена, что под вашим руководством Россия будет и впредь сохранять и преумножать свое величие». Винер поздравила Путина с днем рождения

Ирина Винер поздравила с днем рождения президента России Владимира Путина.

Сегодня Путину исполнилось 73 года.

«Многоуважаемый Владимир Владимирович ! Я от всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!

Под Вашим мудрейшим руководством Российская Федерация уверенно следует своим историческим путем, укрепляя суверенитет и сохраняя традиционные духовно-нравственные ценности. Ваша стратегическая дальновидность и непоколебимая воля служат надежной опорой и примером для миллионов граждан нашей Страны!

Ваше неизменное внимание и всесторонняя поддержка развития физической культуры и спорта являются краеугольным камнем в укреплении здоровья нации и воспитании сильного, целеустремленного поколения. Благодаря Вашему личному участию спорт в России становится подлинно народным достоянием, основой духовного и физического здоровья граждан!

В этот знаменательный день желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого светлого! Убеждена, что под Вашим руководством Россия будет и впредь сохранять и преумножать свое величие, укрепляя статус ведущей мировой Державы!» – написала экс-глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер.

