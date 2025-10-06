Лала Крамаренко: «Надеюсь, получится поехать на международные соревнования, получить нейтральный статус. Пока его нет»

Гимнастка Лала Крамаренко рассказала, что восстанавливается после травмы.

Накануне стало известно, что российские спортсменки в нейтральном статусе выступят на клубном чемпионате мира по художественной гимнастике в Токио. Турнир Aeon Cup пройдет с 10 по 13 октября.

«В принципе все хорошо, восстановление идет полным ходом. Надеюсь, что скоро получится вернуться. Я сейчас потихоньку выступаю на концертах, если получится, то в этом году начну выступать на соревнованиях.

Безусловно, я рассчитываю, что, когда вернусь в зал, получится поехать, получить нейтральный статус, пока его нет. Но надеюсь, что в ближайшем будущем будет», – сказала чемпионка Европы 2021 года Крамаренко .