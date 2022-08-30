Полстяная о возможности выступать за Россию: «Непонятно, когда страну допустят до международных стартов. И я уже не в том возрасте, чтобы перезагружать карьеру»

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная отреагировала на слова Ирины Винер, которая заявила о возможности взять гимнастку в сборную России, если она обратится с такой просьбой.

Ранее Полстяная заявила, что ей не разрешили выступить за Латвию на чемпионате мира по художественной гимнастике, так как она не отказалась от гражданства России.

«Поскольку все произошло слишком неожиданно, сложно сейчас сказать, что будет дальше.

По поводу сборной России: в команде много хороших сильных гимнасток, которые трудом зарабатывали себе место, и считаю не совсем верным, если я приду и попрошу взять меня в сборную.

Из других стран предложения мне не поступали. Художественная гимнастика – достаточно молодой вид спорта, мы все рано заканчиваем, как правило, и здоровье тоже вносит свои коррективы.

Я понимала, что у меня есть два года до Олимпиады в Париже, и после нее я собиралась заканчивать.

Сейчас, что касается сборной России, не совсем понятно, когда страну допустят до международных соревнований, и сейчас уже я не в том возрасте, чтобы настолько кардинально перезагружать карьеру.

Сейчас хотелось бы продолжать. Нужна ли мне помощь? С условиями у меня все в порядке, с этим проблем нет», – сказала Полстяная в эфире «Матч ТВ».

Елизавета Полстяная: «Финансирование – не причина моего отказа выступать за сборную Латвии. Я три года ездила на соревнования за счет родителей»