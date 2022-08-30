Елизавета Полстяная: «Финансирование – не причина моего отказа выступать за Латвию. Я три года ездила на соревнования за счет родителей»

Гимнастка Елизавета Полстяная заявила, что финансирование за свой счет не является для нее основной причиной отказа выступать за сборную Латвии.

Ранее Полстяная заявила, что ее не взяли в состав сборной страны на чемпионат мира, который пройдет в сентябре, из-за наличия гражданства России.

Латвийская федерации гимнастики ответила на слова гимнастки, что ей разрешено продолжить выступления за свой счет. Полстяная отказалась представлять Латвию.

«Финансирование – не главная проблема и не причина моего отказа. Потому что меня финансировал олимпийский союз только в 2021 году, когда я попала в олимпийскую сборную.

До этого три года (с 2018 по 2021) я ездила за счет родителей. Поэтому это не было бы для нас проблемой.

Если вернуться к письму, в котором мне разрешили выступать на чемпионате мира, на самом деле это письмо было создано второпях, потому что там даже даты соревнований неправильно указаны.

Мне официально федерация прислала, но мне кажется, это письмо было сделано специально, чтобы оправдать себя после того, как началось распространяться это в наших СМИ, в Латвии тоже пытались себя как‑то оправдать своими методами.

Очень обидно, что в такой ситуации не нашлось людей, которые поборолись бы за меня как за спортсменку. Все подняли руки и сказали: «Ну, что мы можем сделать?»

Даже федерация не выходила со мной на связь, лично со мной никто не поговорил. Все знали, что я приезжаю в Латвию и буду там несколько дней, но никто не пытался выйти со мной на связь.

И вот я написала письмо с отказом, потому что мне сорвали подготовку, без стартов на чемпионат мира я сразу выходить не могу. Этап Кубка мира, который был в Румынии уже прошел, он закончился вчера.

Они еще поставили условия, что я должна пройти контрольную тренировку 16 августа, на которой якобы решалось, кто сколько видов будет делать на чемпионате мира.

Мне прямо сказали, что если вдруг я передумаю и выберу гражданство Латвии, после чемпионата мира я буду обязана выступать на всех внутренних соревнованиях, заново зарабатывать себе рейтинг.

Если бы я сейчас вернулась и готовилась к ЧМ за свой счет, я бы тренировалась тоже за свой счет, потому что за единственный достойный зал, который оплачивал олимпийский союз, мне также бы пришлось платить самой.

Естественно, я не согласилась на такие условия, и они знали, что я, скорее всего, не соглашусь. Письмо было создано просто для того, чтобы оправдать себя в Латвии», – сказала Полстяная в эфире программы «Есть тема!» на Матч ТВ.

Генсекретарь Латвийской федерации гимнастики об отказе Полстяной представлять Латвию: «Ее эмоции взяли верх над здравым смыслом»