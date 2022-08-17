Генсекретарь Латвийской федерации гимнастики об отказе Полстяной представлять Латвию: «Ее эмоции взяли верх над здравым смыслом»

Теги художественная гимнастика Елизавета Полстяная сборная Латвии (художественная гимнастика) Гимнастика

Генеральный секретарь Латвийской федерации гимнастики Наталия Прокофьева отреагировала на решение Елизаветы Полстяной об отказе представлять Латвию.

«Мы не ожидали такой реакции со стороны Елизаветы, очень жаль, что в данной ситуации ее эмоции взяли верх над здравым смыслом. Мы со своей стороны сделали все, чтобы найти разумный компромисс. Как бы то ни было, окончательное решение было принято ей самой», – сказала Прокофьева.

Ранее Полстяная заявила, что ее не взяли в состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в сентябре, из-за наличия гражданства РФ. Спортсменка выступала за Латвию с 2018 года.

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