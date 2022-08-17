Елизавета Полстяная: «Я больше не вижу возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии»

Елизавета Полстяная отказалась от выступления за сборную Латвии по художественной гимнастике.

«После того, как 29 июля мне было сообщено о невозможности принять участие в чемпионате мира и подводящих к нему турнирах в Сан-Марино и Румынии, а также о моем исключении из состава олимпийской сборной, мы с тренером приняли решение приостановить тренировочный процесс.

Поскольку причина исключения из сборной – наличие у меня российского гражданства, отказаться от которого я не могу. Ситуация выглядела как нерешаемая проблема, не имеющая положительных перспектив. Я находилась в подавленном состоянии и нуждалась в поддержке родных, поэтому приняла решение вернуться в Россию.

Все это время я поддерживала форму домашними тренировками, так как понимала, что тренироваться в России до окончательного определения моего статуса не имею права. Это запрещено латвийскими властями. Мы совместно с тренером, оценив все сложившиеся обстоятельства, пришли к пониманию, что я не смогу набрать оптимальную соревновательную форму, чтобы достойно выступить на чемпионате мира. Тренировочный процесс был прерван, а время на подготовку ограничено.

Форсированный процесс подготовки в моем случае исключен, так как я имею ряд хронических травм, которые требуют особого подхода в тренировках, особенно после продолжительной паузы. Выступать на таком значимом и ответственном турнире, как чемпионат мира, без подготовки я не могу себе позволить. Это не только моя репутация как спортсмена, но и репутация страны, которую представляю.

Требования, выдвинутые мне Латвийским олимпийским союзом, и решение Федерации гимнастики Латвии об отстранения меня от соревнований, повлияли на мое психологическое состояние. Чтобы прийти к эмоциональной и психологической стабильности, мне нужно время.

Поправки к закону, принятые Латвийским олимпийским комитетом от 18 мая 2022 года в отношении спортсменов, имеющих российское гражданство, не позволяют в дальнейшем двигаться к моей цели – квалификации и участии в Олимпийских играх. На протяжении всей спортивной карьеры семья полностью финансировала мою деятельность. Попадание в олимпийскую сборную Латвии позволило лишь частично снять финансовую нагрузку с нее. Лишение финансирования никогда бы не явилось причиной отказа от моей цели.

Вы знаете, что мне не позволят в дальнейшем принимать участие в квалификационных соревнованиях и участвовать в Олимпийских играх. В связи с вышеуказанными обстоятельствами, ограничениями моей спортивной деятельности и сложившейся ситуацией недопонимания, я больше не вижу возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии», – говорится в обращении Полстяной.

«Спорт вне политики» – пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились». Латвийская гимнастка Полстяная заявила, что ей не дали права выступать на ЧМ