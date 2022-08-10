Словенская гимнастка Веденеева о ситуации Полстяной: «В мой адрес таких вопросов не поступало, и, надеюсь, они не встанут»

Словенская гимнастка Екатерина Веденеева, ранее выступавшая за Россию, высказалась о ситуации с представительницей Латвии Елизаветой Полстяной.

Ранее Полстяная заявила, что ее не взяли в состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в сентябре, из-за наличия гражданства РФ. Спортсменка выступает за Латвию с 2018 года.

– Много шума было из-за поста Лизы Полстяной, как ты восприняла эту новость?

– В первую очередь, я хочу сказать, что считаю всю эту ситуацию в спорте неправильной. Конечно, слова «спорт вне политики» очень громкие, и никакие обстоятельства не должны влиять на спортсменов. Как только Лиза уехала в Латвию, я ее поддерживала. Я ей посоветовала, куда можно обратиться, не знаю, смогут ли ей на том уровне помочь или нет.

Надеюсь, что этот вопрос разрешится. Наличие гражданства же никак не влияло на ее результаты, она пошла на все их условия. Она тренировалась в Латвии, не работала со своим тренером. Я не представляю, какого это, я бы так не смогла.

– Много волнений было по поводу тебя и твоей ситуации. Как сейчас дела, все ли хорошо?

– В мой адрес таких вопросов и заявлений не поступало. В Словении сейчас много русских, белорусов и украинцев. Пока у нас таких вопросов нет, и, надеюсь, они не встанут, – сказала Веденеева.

Гимнастка Полстяная: «В Латвии мне был поставлен ультиматум. Если не отказываюсь от гражданства России – не имею права участвовать в отборе на Олимпиаду»