Ирина Винер: «Ассоциации в заявлении Макларена правильные. Спортсмены вне политики, они должны выступать на международных соревнованиях»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) высказалась о словах Ричарда Макларена об отстранении российских спортсменов.

Ранее глава независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014 назвал несправедливым отстранение россиян от международных стартов.

«Такое заявление приятно, повлияет оно на что-то или нет – не знаю, все-таки сейчас Макларен не занимает каких-либо постов, он на заслуженном отдыхе, а когда был в силе, высказывался по российскому спорту очень жестко.

Ассоциации в его заявлении правильные. Спортсмены вне политики, они должны выступать на международных соревнованиях.

Будем надеяться, что к заявлению такого авторитетного человека прислушаются и российским спортсменам вернут возможность выступать на международных соревнованиях и Олимпийских играх, тогда нам не придется искать каких-либо альтернатив, что в конечном итоге может разрушить все олимпийское движение», – сказала Винер.