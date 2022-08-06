«Спорт вне политики» – пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились». Латвийская гимнастка Полстяная заявила, что ей не дали права выступить на ЧМ

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная заявила, что ей не дали права выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике.

В этом году мировое первенство пройдет в Болгарии. Полстяная родилась в Латвии, но выросла в России. Латвийское гражданство она получила в 2018 году и с этого момента представляет страну на международных соревнованиях.

«К сожалению, «спорт вне политики» – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились... Возможно чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Да вообще сезон получился классным, собрала почти целый комплект на Гран-при и Кубках мира.

Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Обидно ? Не буду врать и супергеройствовать... Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили. Но я привыкла поступать в жизни по совести, и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыли...

Мне не оставили выбора, мне не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон. Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение», – написала Полстяная в соцсети, не уточнив, идет ли речь о санкциях со стороны Латвийской федерации гимнастики.

На ЧМ-2021 в Японии Полстяная заняла 15-е место в индивидуальном многоборье.