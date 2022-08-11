Латвийская федерация гимнастики разрешила Полстяной выступить на чемпионате мира, но за свой счет

Латвийская федерация гимнастики разрешила Елизавете Полстяной участвовать в чемпионате мира за свой счет.

Полстяная родилась в Латвии, но выросла в России. Латвийское гражданство она получила в 2018 году и с этого момента представляет страну на международных соревнованиях.

В начале августа Полстяная сообщила в соцсети, что ей не дали права выступать на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в Болгарии.

«Мне прислали письмо позавчера поздно вечером. В нем говорится, что я могу выступать на чемпионате мира и этапе Кубка мира в Румынии, который будет уже через две недели, но за свой счет.

Официально я ответа не давала, поэтому не хотелось бы комментировать эту ситуацию», – сказала Полстяная.

В организации заявили, что ждут ответа от Полстяной по чемпионату мира в ближайшее время.

«Да, в письме указано, что (все соревнования) за свой счет. Ответа от гимнастки на момент вчерашнего вечера не получали.

Мы поставлены в сжатые сроки по заявкам, надо в кратчайший срок понять, что и как у нас с командой, 17 августа мы должны подать именную заявку на чемпионат мира», – заявила генеральный секретарь организации Наталия Прокофьева.

«Спорт вне политики» – пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились». Латвийская гимнастка Полстяная заявила, что ей не дали права выступать на ЧМ