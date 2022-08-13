Дине и Арине Авериным исполнилось 24 года

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины сегодня отмечают день рождения. Им исполнилось 24 года.

Дина Аверина – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, 18-кратная чемпионка мира (в том числе четырехкратная абсолютная), десятикратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка Европейских игр по художественной гимнастике.

Дина является самой титулованной художницей в истории чемпионатов мира.

Ее сестра – пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде-2020 она заняла 4-е место.

Дина Аверина – самая титулованная художница в истории ЧМ (но без олимпийского золота). А что у Кабаевой, Канаевой и других легенд?

«Может, мне не так нужно это золото, как нужна правда». Первое интервью сестер Авериных после скандала в Токио