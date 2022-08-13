Агент сестер Авериных: «Дина больше любит спать, Арина организовывает сестру – во сколько встать, выйти. Эта жилка отличает их друг от друга»

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Агент гимнасток Дины и Арины Авериных Нина Пономарева рассказала о различиях в характере сестер.

«Девочки говорят, что их даже мама иногда путает. Порой, когда они вдвоем появляются и еще молчат, очень сложно на первый взгляд понять, кто – Арина, а кто – Дина.

Но через какое-то время, конечно, понимаешь, тем более когда они начинают общаться.

Внешне я их уже очень хорошо различаю, но есть и психологические, душевные нюансы, которые тоже выделяют каждую. Например, Дина может злиться, когда она голодная, чего нет у Арины.

Дина из них двоих больше любит спать, поэтому Арина, видимо, в силу своего характера организовывает сестру: во сколько нужно встать, выйти, чтобы не проспать. Эта жилка их отличает друг от друга», – сказала Пономарева. 

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