Ирина Винер: «Аверины подчеркнули, что если их не будет на Олимпиаде, то, вероятно, закончат. И они будут правы»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о возможном завершении карьеры Дины и Арины Авериных.

Ранее гимнастки сообщили, что могут уйти из спорта в случае недопуска России к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Не было никакого заявления о завершении карьеры. Они лишь подчеркнули, что если их не будет на Олимпиаде, то, вероятно, закончат. И они будут правы.

Грустно ли мне будет, если они закончат? Мне грустно, потому что Олимпиады с участием России не будет. Это в первую очередь.

Ну а по поводу завершения карьеры Дины и Арины, то мне всегда грустно, когда гимнастки завершают карьеру», – заявила Винер.

Дина Аверина – самая титулованная художница в истории ЧМ (но без олимпийского золота). А что у Кабаевой, Канаевой и других легенд?