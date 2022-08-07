Гимнастка Полстяная о Латвии: «Обстановка напряженная. И ненависть к русским, к сожалению, только растет»

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная рассказала об отношении к россиянам в Латвии.

Накануне Полстяная сообщила, что НОК Латвии поставил ей условие для дальнейших выступлений: отказаться от гражданства России или прекратить выступления за Латвию.

– Вы родились в Юрмале, но мама и папа – граждане России...

– Просто так получилось. И в дальнейшем это стало основанием для того, чтобы сделать гражданство. Из близких мне людей там только крестные.

– Если спортивное гражданство предложила другая страна, рассмотрели бы вариант? Или Латвия была в приоритете?

– На самом деле в 2016 году мы выбирали. После выступления на «Балтийском обруче», международных соревнованиях в Риге, меня заметили. Поступило сразу два предложения: от Израиля и Латвии. Мы приняли второе, потому что мне эта страна близка. Я там родилась, плюс мы каждое лето туда ездили отдыхать. У родителей много друзей. Поэтому начали процедуру получения гражданства.

Я проходила все полностью, сдавала экзамен на знание латвийского языка. И только в 2018-м получила документы.

– Отношение к русским сильно изменилось в Латвии?

– Не смотрела телевизор все то время, которое провела там, потому что знала – это не добавит мне положительных эмоций. Но слышала много отзывов. И когда крестные высказывали свою точку зрения, понимала, откуда все это идет. Поэтому не смотрела новости, сразу для себя решила – абстрагируюсь от всего и буду делать свое дело.

Но в целом обстановка напряженная. И ненависть к русским, к сожалению, только растет. Потому что мне есть с чем сравнивать. Когда мы приезжали в страну несколько лет назад, очень любили Юрмалу. Бывало, все лето проводили там. К россиянам всегда относились по-доброму. И для нас это был второй дом. Всегда любили туда приезжать, но сейчас это не так, – сказала Полстяная.

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