Гимнастка Полстяная: «На данный момент я не представляю продолжение своей спортивной карьеры в Латвии»

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная скептически оценила шансы продолжить выступления в национальной команде.

Ранее Полстяная заявила, что ее не взяли в состав сборной Латвии на чемпионат мира по художественной гимнастике из-за наличия российского гражданства. При этом спортсменка выступает за Латвию на международных соревнованиях еще с 2018 года.

– Никаких предложений или помощи от других федераций не поступало?

– Информация попала только вчера в массы, поэтому пока никаких предложений нет. Естественно, карьеру я не собиралась заканчивать, поэтому поддерживаю форму, тренируюсь.

– Ты долгое время была лидером сборной, и это никак не повлияло на решение, были ли разговоры до этого решения?

– Даже никаких предварительных разговоров не было. Просто прислали письмо в ультимативной форме, что есть два варианта (отказаться от гражданства РФ или прекратить выступления за Латвию – Sports.ru). Никаких компромиссов, что самое обидное. Сделано было много, я всегда доказывала все результатами. Очень обидно, что так получилось.

– Неизвестно, что дальше будет со спортом, ты допускаешь возможность, что будешь выступать за Латвию в будущем?

– На эмоциях я не хочу делать громкие заявления, потому что в Латвии по-прежнему много людей, которым я благодарна, они много сделали в моей спортивной карьере. Но есть люди, которые показали себя с другой стороны, я сделала соответствующие выводы, поняла многое про людей. На данный момент я не представляю продолжение своей спортивной карьеры в Латвии, – заявила Полстяная.

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