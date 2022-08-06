Аверины поддержали латвийскую гимнастку Полстяную, заявившую о недопуске к ЧМ: «Как мы тебя понимаем. Держись – жизнь на этом не заканчивается»

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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины поддержали латвийскую спортсменку Елизавету Полстяную.

Ранее латвийка опубликовала пост в соцсети, где рассказала, что ей не дают права выступать на чемпионате мира по художественной гимнастике. 

Полстяная родилась в Латвии, но выросла в России. Латвийское гражданство она получила в 2018 году и с этого момента представляет страну на международных соревнованиях.

«Как мы тебя понимаем.🥺🙏 Держись – когда отойдешь, поймешь, что жизнь на этом не заканчивается🙏❤️💙», – написали Аверины в комментариях к публикации Полстяной.

«Спорт вне политики» – пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились». Латвийская гимнастка Полстяная заявила, что ей не дали права выступить на ЧМ

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