Российские гимнастки Дина и Арина Аверины поддержали латвийскую спортсменку Елизавету Полстяную.

Ранее латвийка опубликовала пост в соцсети, где рассказала, что ей не дают права выступать на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Полстяная родилась в Латвии, но выросла в России. Латвийское гражданство она получила в 2018 году и с этого момента представляет страну на международных соревнованиях.

«Как мы тебя понимаем.🥺🙏 Держись – когда отойдешь, поймешь, что жизнь на этом не заканчивается🙏❤️💙», – написали Аверины в комментариях к публикации Полстяной.

«Спорт вне политики» – пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились». Латвийская гимнастка Полстяная заявила, что ей не дали права выступить на ЧМ