Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Израиль, Италия и Болгария поборются за золото в отдельных видах групповых упражнений

19 июня на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве будут разыграны медали в отдельных видах групповых упражнений.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022

Тель-Авив, Израиль

Группы

Пять обручей

Начало финала – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Квалификация

1. Израиль – 36,950

2. Италия – 35,650

3. Болгария – 34,650

4. Испания – 34,500

5. Азербайджан – 33,600

6. Франция – 31,800

7. Польша – 30,750

8. Украина – 30,350

Три ленты и два мяча

Начало финала – 13:55 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Квалификация

1. Италия – 34,000

2. Израиль – 33,000

3. Азербайджан – 31,800

4. Франция – 31,050

5. Болгария – 29,500

6. Греция – 28,950

7. Испания – 28,850

8. Венгрия – 28,350

Расписание чемпионата Европы по художественной гимнастике-2022 в Тель-Авиве