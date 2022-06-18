Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Израиль, Италия и Болгария поборются за золото в отдельных видах групповых упражнений

19 июня на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве будут разыграны медали в отдельных видах групповых упражнений.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022
Тель-Авив, Израиль
Группы
Пять обручей
Начало финала – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена
Квалификация
1. Израиль – 36,950
2. Италия – 35,650
3. Болгария – 34,650
4. Испания – 34,500
5. Азербайджан – 33,600
6. Франция – 31,800
7. Польша – 30,750
8. Украина – 30,350
Три ленты и два мяча
Начало финала – 13:55 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена
Квалификация
1. Италия – 34,000
2. Израиль – 33,000
3. Азербайджан – 31,800
4. Франция – 31,050
5. Болгария – 29,500
6. Греция – 28,950
7. Испания – 28,850
8. Венгрия – 28,350
Расписание чемпионата Европы по художественной гимнастике-2022 в Тель-Авиве