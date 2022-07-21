Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Симакова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Российская спортивная гимнастка дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать спортсменку Симакову Ангелину на 2 года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная со 2 июня 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения», – говорится в сообщении пресс-службы .

Симаковой 19 лет, она является чемпионкой Европы 2018 года и серебряным призером ЧМ-2018 в командных соревнованиях.