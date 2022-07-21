Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Симакова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Теги допинг спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике РУСАДА Ангелина Симакова Гимнастика

Российская спортивная гимнастка Ангелина Симакова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. 

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать спортсменку Симакову Ангелину на 2 года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная со 2 июня 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения», – говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА

Симаковой 19 лет, она является чемпионкой Европы 2018 года и серебряным призером ЧМ-2018 в командных соревнованиях. 

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