Великая, Егорян, Нагорный, Далалоян и другие российские спортсмены выступят в споре РУСАДА и WADA в качестве третьей стороны

Ряд российских спортсменов выступит в споре Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны.

оспорило в CAS решение отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года.

В суде примут участие фехтовальщицы Софья Великая, Яна Егорян и Ирина Дериглазова, гимнасты Артур Далалоян, Никита Нагорный и Юлия Ахаимова, гребцы Николай Пименов, Артем Косов, Елена Орябинская, Екатерина Севостьянова и Анастасия Тиханова, призер ОИ по борьбе Валерия Коблова и еще несколько борцов.

Также в суде в качестве третьей стороны примут участие Олимпийский и паралимпийский комитеты России, Международные олимпийский и паралимпийский комитеты, Федерации спортивной гимнастики, лыжных гонок, фристайла, прыжков с трамплина, горных лыж и сноуборда России.

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