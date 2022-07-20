Яна Батыршина: «Не осуждаю спортсменов, которые собираются поменять гражданство. Годы могут быть потрачены ради Олимпиады – само собой, жалко ее пропускать»

Теги художественная гимнастика Яна Батыршина Гимнастика

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о смене гражданства российскими спортсменами в условиях санкций. 

«Если кто-то сейчас собирается менять спортивное гражданство ради Олимпиады, они уже не успеют это сделать, потому что должно пройти два года после смены гражданства.

Если бы я сейчас была действующей спортсменкой, то не меняла бы гражданство.

Я не осуждаю тех людей, которые собираются это сделать, я понимаю ситуацию. Может, для кого-то эта Олимпиада могла быть последней в спортивной карьере, они ни разу не выступали на Играх и им этого хочется.

Годы могут быть потрачены ради Олимпиады – само собой, очень жалко ее пропускать. И, конечно, некоторые задумались и уже начали менять гражданство», – сказала Батыршина. 

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