Гимнастка Шишмакова: «У Винер глаза по всему залу, она успевала наблюдать за каждым ковром. Мне кажется, ни один тренер не делает такую работу»

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анастасия Шишмакова рассказала о роли Ирины Винер-Усмановой в сборной России.

– Каково это – выступать и выигрывать медали в команде?

– Я не получала какие-то медали в личном, поэтому сравнить сложно. В групповых у меня всегда была очень большая радость, потому что ты радуешься не только за себя, а за всех.

– Есть ли у тебя любимые предметы?

– Я всегда очень любила мяч, хотя все предметы мне очень нравятся. Как говорила Ирина Александровна Винер: «Ты должна относиться к мячу как будто это твой молодой человек». То есть с такой же лаской и заботой. Мне всегда очень нравился такой подход.

– За сборной всегда пристально следит Ирина Винер, можешь описать ее роль в вашей подготовке?

– Ирина Александровна сделала очень много для группового упражнения, когда я тренировалась. Она 24 на 7 была в зале, особенно перед важными стартами.

В Новогорске у нас в зале четыре ковра по периметру, и Ирина Александровна всегда стояла по центру. Получалось так, что у нее глаза были по всему залу, она успевала наблюдать за каждым ковром. Мне кажется, ни один тренер не делает такую работу, что делает она. Можно восхищаться этим человеком, – сказала Шишмакова.

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