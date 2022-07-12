Гимнастка Шишмакова: «У Винер глаза по всему залу, она успевала наблюдать за каждым ковром. Мне кажется, ни один тренер не делает такую работу»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Анастасия Шишмакова Гимнастика

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анастасия Шишмакова рассказала о роли Ирины Винер-Усмановой в сборной России.

– Каково это – выступать и выигрывать медали в команде?

– Я не получала какие-то медали в личном, поэтому сравнить сложно. В групповых у меня всегда была очень большая радость, потому что ты радуешься не только за себя, а за всех.

– Есть ли у тебя любимые предметы?

– Я всегда очень любила мяч, хотя все предметы мне очень нравятся. Как говорила Ирина Александровна Винер: «Ты должна относиться к мячу как будто это твой молодой человек». То есть с такой же лаской и заботой. Мне всегда очень нравился такой подход.

– За сборной всегда пристально следит Ирина Винер, можешь описать ее роль в вашей подготовке?

– Ирина Александровна сделала очень много для группового упражнения, когда я тренировалась. Она 24 на 7 была в зале, особенно перед важными стартами.

В Новогорске у нас в зале четыре ковра по периметру, и Ирина Александровна всегда стояла по центру. Получалось так, что у нее глаза были по всему залу, она успевала наблюдать за каждым ковром. Мне кажется, ни один тренер не делает такую работу, что делает она. Можно восхищаться этим человеком, – сказала Шишмакова.

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