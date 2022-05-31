Дина Аверина после выступления в Дубае: «Мы всю ночь летели, не спали и сбили график. Это вредит здоровью, но это не в первый раз у нас»

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о своих выступлениях в Дубае и Москве.

Ранее Аверина заняла третье место в многоборье на турнире UAE Gymnastika Cup, проходившего в ОАЭ. После возвращения в Москву она также поучаствовала в гимнастическом шоу.

– Поделитесь впечатлениями от шоу, сложно ли было выступать сразу после соревнований?

– Мы старались радовать детей и зрителей, отдать им всю свою энергию и эмоции. Было тяжело, потому что мы всю ночь не спали, уже вторые сутки пошли. Концерт для нас прошел как в тумане, потому что мы еще не осознали, что находимся в Москве и выступаем сегодня (30 мая – Sports.ru).

– Такая сверхнагрузка несет какую-то пользу?

– Нет, мне кажется, это пользу не несет. Получилось так, что мы всю ночь летели, не спали и сбили график. Это вредит здоровью, но это не в первый раз у нас.

– Вам удастся немного отдохнуть после соревнований и шоу?

– Да, у нас завтра выходной. А потом посмотрим, что будет. 5 июня у нас будет мастер-класс в Казани, это начало тура по России, – рассказала Аверина.