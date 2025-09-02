«Никто никакие темные Лале не устраивал! Мы даже не общались с этим человеком». Сестры Аверины ответили Крамаренко
Сестры Аверины отвергли слова Крамаренко о «темных» в сборной России.
Чемпионка Европы Лала Крамаренко, рассказывая о сборной России, сказала: «девочки постарше, когда был карантин, вообще переставали со мной разговаривать, устраивали темную».
«Никто никакие темные Лале не устраивал, тем более мы! Мы даже не общались с этим человеком. У нас были другие заботы (тренировки, режим, восстановление, учеба)», – написали Дина и Арина Аверины в соцсетях.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Елены Крупиной
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости