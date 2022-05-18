Куляк о своей дисквалификации: «Никакие комментарии по этому поводу давать не буду»

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Российский гимнаст Иван Куляк отказался давать комментарии по поводу своей годовой дисквалификации. 

Куляк в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме. Тогда же Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело в отношении спортсмена.

Гимнаст лишен бронзовой медали этапа Кубка мира за соревнования в параллельных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков. 

«Я никакие комментарии по этому поводу давать не буду», – сказал Куляк. 

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