Куляк о своей дисквалификации: «Никакие комментарии по этому поводу давать не буду»

Российский гимнаст отказался давать комментарии по поводу своей годовой дисквалификации.

Куляк в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме. Тогда же Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело в отношении спортсмена.

Гимнаст лишен бронзовой медали этапа Кубка мира за соревнования в параллельных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.

«Я никакие комментарии по этому поводу давать не буду», – сказал Куляк.