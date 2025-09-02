«FIG надо занять жесткую позицию и не вестись на манипуляцию». Депутат Свищев о готовности Украины сняться с турнира из-за россиянки Мельниковой

Депутат Свищев назвал манипуляцией возможный бойкот Украины в гимнастике.

Ранее президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина сообщила , что команда может сняться с турнира FIG World Challenge Cup в Париже из-за участия россиянки Ангелины Мельниковой , получившей нейтральный статус.

«Это чистой воды манипуляция. Если они хотят сняться, так пусть снимаются. Украинская федерация лишь сделает плохо своим спортсменам. Возможно, у них там свои какие‑то проблемы, вот и пытаются сделать из своих гимнастов заложников.

Пусть не вмешивают в свои проблемы FIG и наших ребят. Международной федерации гимнастики (FIG) надо занять жесткую позицию и не вестись на эту манипуляцию», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .

FIG World Challenge Cup пройдет 13-14 сентября.