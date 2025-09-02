  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • «FIG надо занять жесткую позицию и не вестись на манипуляцию». Депутат Свищев о готовности Украины сняться с турнира из-за россиянки Мельниковой
9

«FIG надо занять жесткую позицию и не вестись на манипуляцию». Депутат Свищев о готовности Украины сняться с турнира из-за россиянки Мельниковой

Депутат Свищев назвал манипуляцией возможный бойкот Украины в гимнастике.

Ранее президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина сообщила, что команда может сняться с турнира FIG World Challenge Cup в Париже из-за участия россиянки Ангелины Мельниковой, получившей нейтральный статус.

«Это чистой воды манипуляция. Если они хотят сняться, так пусть снимаются. Украинская федерация лишь сделает плохо своим спортсменам. Возможно, у них там свои какие‑то проблемы, вот и пытаются сделать из своих гимнастов заложников.

Пусть не вмешивают в свои проблемы FIG и наших ребят. Международной федерации гимнастики (FIG) надо занять жесткую позицию и не вестись на эту манипуляцию», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

FIG World Challenge Cup пройдет 13-14 сентября.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Свищев
FIG
logoИрина Дерюгина
logoАнгелина Мельникова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
«Отчасти это связано с боязнью, что Мельникова выиграет». Журова о готовности Украины сняться с турнира в Париже из-за участия россиянки
5вчера, 11:59
Украина готова бойкотировать турнир в Париже из-за участия россиянки Мельниковой
63вчера, 11:50
«Никто никакие темные Лале не устраивал! Мы даже не общались с этим человеком». Сестры Аверины ответили Крамаренко
5вчера, 06:30
Лала Крамаренко о сборной России: «Девочки постарше, когда мне было 15-16 лет, переставали со мной разговаривать, устраивали темную»
2вчера, 06:22
Экс-россиянка Дарья Варфоломеев стала 11-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
1024 августа, 20:21
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Варфоломеев и Раффаэли победили в отдельных видах, Китай и Украина взяли золото в групповых упражнениях
24 августа, 20:00
Сергаева об иностранных соперницах: «Трудность тела у них очень высокая, в этом мы пока отстаем»
24 августа, 07:43
Сергаева о сборной России по художественной гимнастике: «Большая часть сильнейших травмирована. Надеюсь, к январю они начнут входить в форму»
24 августа, 07:24
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Япония выиграла командное многоборье, Бразилия – 2-я
24 августа, 06:32
Артур Далалоян не подавал заявку на получение нейтрального статуса
123 августа, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20