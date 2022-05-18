Свищев о дисквалификации Куляка: «Решение безумное! Я еще не слышал, чтобы за какие-то буквы спортсменов отстраняли и лишали медалей»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о годовой дисквалификации российского гимнаста .

Куляк в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме.

«Решение безумное! Я еще не слышал, чтобы за какие-то буквы спортсменов отстраняли и лишали медалей.

Ни я, ни Куляк не знали, что на соревнованиях в Дохе признали какие-либо буквы символами, которые нельзя использовать. Такого я ни разу не видел.

Зато я видел много других националистических лозунгов, каких-то плакатов и пропагандистских материалов от представителей других стран, за которые их не только никак не наказывали, но даже поощряли. Мы были свидетелями многих подобных провокаций.

Если правила применять, они должны быть едины для всех. Федерация не могла принимать решения по дисквалификации и лишению нашего спортсмена денег и медалей. Это незаконные вещи», – сказал Свищев.