Лала Крамаренко о сборной России: «Девочки постарше, когда мне было 15-16 лет, переставали со мной разговаривать, устраивали темную»

Крамаренко рассказала об отношении гимнасток в сборной России.

«Я была маленькой, мне было 15-16 лет, юная, безусловно (сейчас Лале 20 лет – Спортс’‘). Особенно когда ты маленькая, у тебя все еще впереди, остальные чувствовали конкуренцию. Я не считаю нужным рассказывать, но были сложные моменты: девочки постарше, когда был карантин, вообще переставали со мной разговаривать, устраивали темную, так можно сказать.

Потом Ирина Александровна Винер читала лекции всем, почему так происходит: «Понятно, что вы все закрыты, все в одном помещении, вам сложно находить общий язык, потому что вы постоянно вместе, но нужно аккуратно, не хотите, не общайтесь, но не надо устраивать эти темные заговоры». Ну, это везде происходит, мне кажется, тем более у нас женский коллектив», – рассказала чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко в интервью «Гранада ТВ».