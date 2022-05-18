Федерация спортивной гимнастики России может обжаловать дисквалификацию Ивана Куляка

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) может обжаловать дисквалификацию Ивана Куляка за букву Z на форме на награждении.

«Мы должны посмотреть текст решения, там есть определенные вещи, которые нас не вполне устраивают, и потом примем решение по обжалованию.

Но то, что двое наших представителей оправданы, нас устраивает.

А по поводу срока и условий дисквалификации Куляка – надо посмотреть. Не исключаю, что поборемся, но, возможно, придется и согласиться», – рассказал президент федерации Василий Титов.