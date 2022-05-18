Федерация спортивной гимнастики России может обжаловать дисквалификацию Ивана Куляка

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике ФСГР Василий Титов Иван Куляк Гимнастика

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) может обжаловать дисквалификацию Ивана Куляка за букву Z на форме на награждении.

«Мы должны посмотреть текст решения, там есть определенные вещи, которые нас не вполне устраивают, и потом примем решение по обжалованию.

Но то, что двое наших представителей оправданы, нас устраивает.

А по поводу срока и условий дисквалификации Куляка – надо посмотреть. Не исключаю, что поборемся, но, возможно, придется и согласиться», – рассказал президент федерации Василий Титов.

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