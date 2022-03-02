FIG отклонила протест Украины и допустила российских гимнастов до участия в этапе Кубка мира

Российские гимнасты получили возможность выступить на этапе Кубка мира в Катаре в нейтральном статусе после того, как техкомитет Международной федерации гимнастики (FIG) отклонил протест украинской делегации.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Нас допустили до участия в этапе Кубка мира, несмотря на официальный протест украинской делегации, которая заявила об отказе от выступления на соревнованиях в случае допуска спортсменов России и Беларуси. Этот протест разбирал техком FIG.

Мы будем выступать в нейтральном статусе и без какой-либо российской символики.

Психологическое состояние наших спортсменов очень нехорошее. Внешне это, может, и не проявляется, но большое внутреннее напряжение все равно присутствует», – сказала Родионенко.

Этап Кубка мира в Дохе пройдет со 2 по 5 марта.