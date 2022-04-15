Нагорный и Белявский не выступят в финале многоборья на чемпионате России

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что олимпийские чемпионы и не выступят в финале личного многоборья на чемпионате России о спортивной гимнастике в Казани.

«В финале не примут участие два олимпийских чемпиона. У Давида Белявского поднялась температура, он немного простыл. Никита Нагорный, только набирающий спортивную форму, чувствует, что пока не готов полностью к борьбе.

Но в субботу и воскресенье, когда будут проходить финалы на отдельных снарядах, мы их обязательно увидим», — сказала Родионенко.

Финал личного многоборья мужского чемпионата России по спортивной гимнастике состоится 15 апреля.