Нагорный и Белявский не выступят в финале многоборья на чемпионате России

Теги сборная России по спортивной гимнастике чемпионат России Валентина Родионенко Давид Белявский Никита Нагорный ТАСС Гимнастика

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Давид Белявский не выступят в финале личного многоборья на чемпионате России о спортивной гимнастике в Казани.

«В финале не примут участие два олимпийских чемпиона. У Давида Белявского поднялась температура, он немного простыл. Никита Нагорный, только набирающий спортивную форму, чувствует, что пока не готов полностью к борьбе.

Но в субботу и воскресенье, когда будут проходить финалы на отдельных снарядах, мы их обязательно увидим», — сказала Родионенко.

Финал личного многоборья мужского чемпионата России по спортивной гимнастике состоится 15 апреля.

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