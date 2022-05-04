Симона Байлс снимется в реалити-шоу

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс снимется в 10-серийном реалити-шоу.

Рабочее название проекта – «Дерзкая Симона Байлс».

В шоу Байлс будет пробовать себя в новых сферах деятельности – например, в пчеловодстве и диджеинге – «чтобы доказать, что она так же бесстрашна вне ковра, как и на нем».

Байлс не выступала на соревнованиях после Олимпиады-2020, на которой из-за ментальных проблем она пропустила большую часть стартов.

Почему Байлс так неожиданно сломалась? Страдала от тренера-изверга, домогательств врача и болезни, не признанной в России