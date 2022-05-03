Крамаренко победила в упражнениях с обручем и булавами на международном турнире в Москве

Российская гимнастка выиграла упражнения с мячом и булавами на международном турнире в Москве.

Художественная гимнастика

Международный турнир

Москва, Россия

Мяч

1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,05

2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 35,25

3. Анна Страшко (Россия) – 34,05

Булавы

1. Лала Крамаренко (Россия) – 39,80

2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 35,35

3. Диана Чугунихина (Россия) – 34,90

Турнир проходит с 1 по 3 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Во взрослом турнире участвуют, кроме россиянок, представительницы Армении и Беларуси, в юниорском – Армении, Беларуси, Бельгии, Франции.