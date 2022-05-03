Крамаренко победила в упражнениях с обручем и булавами на международном турнире в Москве

Российская гимнастка Лала Крамаренко выиграла упражнения с мячом и булавами на международном турнире в Москве.
Художественная гимнастика
Международный турнир
Москва, Россия
Мяч
1. Лала Крамаренко (Россия) – 37,05
2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 35,25
3. Анна Страшко (Россия) – 34,05
Булавы
1. Лала Крамаренко (Россия) – 39,80
2. Анастасия Гузенкова (Россия) – 35,35
3. Диана Чугунихина (Россия) – 34,90
Турнир проходит с 1 по 3 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Во взрослом турнире участвуют, кроме россиянок, представительницы Армении и Беларуси, в юниорском – Армении, Беларуси, Бельгии, Франции.