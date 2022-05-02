Лала Крамаренко: «Будем привносить что-то новое в художественную гимнастику, как это делала в свое время Кабаева»

Российская гимнастка Лала Крамаренко назвала своей целью привносить новшества в художественную гимнастику.

«У меня с Гран-при изменилось, на самом деле, многое: добавилось много элементов, артистизм и работа с предметом. У нас теперь открытая оценка, что хочешь, то и делаешь.

Тренировки проходят как обычно, только меняется программа. У нас еще завтра день на этом турнире, мы не все показали, что хотели. Будем стараться и пытаться показать что-то новое.

Будем привносить что-то новое в художественную гимнастику, как это делала в свое время Алина Маратовна (Кабаева).

Где мне понравилось больше выступать? В Омске была сумасшедшая публика. В Москве, конечно, похуже, не буду скрывать, ха-ха, но тоже понравилось», – сказала Крамаренко. Также гимнастка ответила на вопрос, отражается ли на ее выступлении на турнире отсутствие Дины и Арины Авериных. «Мы выходим и прежде всего побеждаем себя. На моем настрое никак их отсутствие не отражается», – сказала Крамаренко.