Ирина Винер-Усманова: «Ведется работа по переходу в Азиатскую лигу. Путин сказал, что наше внимание сейчас должно быть направлено на страны Азии и Африки»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова рассказала о работе по переходу в Азиатскую лигу.

«Ведется работа по переходу в Азиатскую лигу, вчера, например, было совещание с , и он сказал, что наше внимание сейчас должно быть направлено на страны Азии и Африки.

Шахматы и настольный теннис уже перешли на эту позицию, но у нас есть такой момент, чемпионат мира будет запретом для всех российских художественных гимнасток в связи с санкциями.

Единственная возможность, выступать на чемпионатах Азии и на детских соревнованиях. Все остальные соревнования в ведении Европы. Гран-при и Кубок мира находятся в ведении FIG, эти турниры могут быть для нас закрыты, поэтому мы сидим и думаем по поводу таких моментов.

Первый международный турнир состоится 30-го апреля, второй турнир пройдет 10-го мая, в котором будут принимать участия иностранные и наши российские художественные гимнастки. Был Кубок мира, но наши турниры будут обозначать как этапы Кубка России. Вот таким образом мы хотим выходить из такой ситуации», – сказала Винер-Усмановна.

Также она ответила на вопрос о возможной смене спортивного гражданства российскими гимнастками.

«Никто из спортсменов не запрашивал смену гражданство, у нас это исключено. Наши гимнастки очень мотивированные и патриотичные», – отметила глава ВФХГ.