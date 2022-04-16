Ирина Винер-Усманова: «Хотели бы выступить с инициативой проведения Кубков России с иностранными участниками. Необходимо финансовое содействие Минспорта»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова выступила с инициативой проведения Кубков России с иностранными участниками.

«Мы понимаем, на какие политические вызовы мы должны дать ответ в спорте высших достижений. Комплекс мер требует проведения незамедлительных расчетов.

Мы бы хотели выступить с инициативой проведения в России уже с апреля этого года альтернативных серий международных соревнований, аналогичных Кубкам мира, и назвать их Кубками России с иностранными участниками, которые с удовольствием будут приезжать на наши турниры, уже дали подтверждение. По понятным причинам – не первым составом.

В Министерстве спорта говорят, что финансирование таких турниров невозможно, так как нет основного состава команд из-за рубежа, что не предусмотрено законом, также нам необходимо увеличение соревнований минимум в два раза.

Для этого необходимы обязательно финансирование и поддержка для мотивации спортсменов, лишенных возможности участия в официальных соревнованиях, необходимо финансовое содействие спорта России.

В частности, выделение средств на организацию, проведение турниров в сотрудничестве с региональными министерствами спорта, создание призового фонда, аналогичного международным турнирам, а также выделение средств для командирования спортсменов из других стран», – сказала Винер-Усманова.