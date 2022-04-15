Артур Далалоян: «Есть определенные барьеры на вольных упражнениях. Пока не прыгаю двойные сальто назад»

Олимпийский чемпион Токио-2020 Артур Далалоян прокомментировал свою победу в личном многоборье на чемпионате России в Казани.

– Взяли третий титул чемпиона страны в многоборье в годовой юбилей той страшной травмы.

– Да, сегодня ровно год. Это особенный день для меня и победа в такой день особенно дорога.

– Не было мысли написать сценарий для экранизации всей той истории, того, что произошло за этот год?

– Если бы среди моих друзей был бы какой-нибудь крупный режиссер и сценарист, которые бы мне в этом помогли, обязательно бы приложил усилия, чтобы такой фильм был снят.

– Кто сможет сыграть Далалояна?

– На этот вопрос я так быстро не отвечу, для начала давайте найдем режиссера, ха-ха.

– Травма все еще сидит в голове? Осторожничаете где-то с ахиллом?

– Есть определенные барьеры на вольных упражнениях. Пока не прыгаю двойные сальто назад, еще не дошел. Но работаю над ногой, чтобы она раскрывала свои возможности и, может быть, к Кубку России подойду уже с другими комбинациями, – сказал Далалоян.