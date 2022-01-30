Артур Далалоян: «СМИ написали, что я завершил карьеру. Это не так. Меня не так поняли»

Олимпийский чемпион Токио-2020 в команде опроверг информацию о том, что завершает спортивную карьеру.

Ранее Далалоян в инстаграме опубликовал пост, в котором написал следующее: «Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полета, это незабываемые годы! Но, наверно, пора бы уже приземлиться». Он отметил, что хочет посвящать себя семье.

«Ряд СМИ написали, что я завершил карьеру. Это не так. Меня не так поняли. Я написал, что между семьей и спортом выбираю семью. Но я не имел ввиду, что завершаю карьеру.

Имелось в виду, что сейчас нет соревнований и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом, впереди нас ждет много больших турниров!

P.S. Просьба к СМИ перед тем, как делать публикации, обращаться ко мне или моему представителю за уточнениями», – написал Далалоян.