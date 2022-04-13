Ирина Винер: «Мы очень довольны в какой-то степени, что нас лишили соревнований, потому что у нас всегда спорт развивается выше, быстрее, сильнее»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова считает, что отстранение от международных стартов может положительно сказаться на развитии гимнастики в России.

«Мы очень довольны в какой-то степени, что нас лишили соревнований, потому что у нас всегда спорт развивается выше, быстрее, сильнее. Так было всегда.

В футболе безо всяких легионеров, и в гимнастике.

А нам стали многие выдавать преграды на международных соревнованиях, через которые очень трудно проходить и страдает от этого вид спорта. Вид спорта теряет свою актуальность и потеряет окончательно, если это будет продолжаться», – сказала Винер-Усманова.