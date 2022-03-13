Винер-Усманова о словах депутата Европарламента про отстранение россиян: «Это луч света в темном царстве. Хорошо, что еще остались люди, у которых есть совесть»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова высказалась о заявлении депутата Европарламента Кристин Андерсон, которая назвала отстранение российских спортсменов от международных соревнований расизмом.

«Выступление Андерсон стало для нас лучом света в темном царстве. Огромное ей спасибо.

Я рада, что на нашем континенте еще есть люди, которые прекрасно понимают, что отстранение российских спортсменов – это действительно расизм и неподобающее поведение со стороны людей, которые говорят о демократии и чистоте в спорте и в жизни. Я целиком и полностью поддерживаю ее слова.

Заявление Андерсон может стать началом чего-то хорошего для нас или наказанием для нее же самой. Сейчас можно ожидать все, что угодно.

Хорошо, что еще остались люди, у которых есть совесть. В отношении российских спортсменов установилось настолько сильное пещерное русофобство, что нам уже было некуда обращаться. Люди вокруг просто были в страхе. Президенты международных федераций боялись сказать что-то не так, как говорит МОК.

Особенно страшно за молодых спортсменов, которые только входят в жизнь, соревнуются и должны быть голубями мира. Поколениям нужно дружить между собой. А их отделяют друг от друга, как когда-то во время войны, по национальному признаку.

Это ужасно и совершенно не к лицу обществу, которое называется себя демократическим», – сказала Винер-Усманова.

Депутат Европарламента: «Санкции, наложенные на российских спортсменов, — проявление расизма в чистом виде»