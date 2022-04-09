«Наконец-то нашлась одна международная федерация, которая стала следовать букве закона». Родионенко о решении арбитража FIL по российским саночникам

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила решение Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL), который признал необоснованным решение отстранить российских саночников.

«Я считаю, что положительное решение по нашим саночникам станет большим стимулом для других наших федераций для активизации борьбы за права своих спортсменов. Я очень рада, что наконец-то нашлась хотя бы одна международная федерация, которая все вернула на свои места и стала следовать букве закона.

Уверена, что Федерация спортивной гимнастики России сейчас усилит свои действия для возвращения спортсменов на международные старты, хотя иски в CAS нами уже поданы».

Спортом, к сожалению, сейчас правит политика. А страдают от этого ни в чем не повинные спортсмены», – заявила Родионенко.

Первая победа России в делах с отстранением: в санях международная федерация запуталась с собственным уставом и проиграла