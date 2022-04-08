Ирина Винер: «Я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала! Постулат о том, что спорт вне политики – это основа всего олимпийского движения»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова оценила заявление Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), которая выступила против отстранения российских спортсменов.

«Слава богу! Я очень счастлива и благодарна всем тем, кто выступил против отстранения наших спортсменов. Но для меня это вовсе не какая-то неожиданная новость. Я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала! Постулат о том, что спорт вне политики – это основа всего олимпийского движения.

Все вокруг говорят, что нас везде ненавидят и не хотят видеть. Это неправда! Посмотрите, сколько спортсменов выступили в поддержку наших ребят. Нас очень любят! Глубоко верю, что сейчас все начинает налаживаться. Скоро наши спортсмены получат возможность возобновить участие в международных соревнованиях.

Однако нужно все равно продолжать работать и делать свои собственные соревнования на уровне мировых. Мы должны продолжать. Россия – невероятно огромная страна. Здесь большое количество прекрасных спортсменов, которые ждут и надеются, что смогут попасть на все соревнования», – заявила Винер-Усманова.

Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения российских спортсменов от соревнований

Спорт вне политики – миф. Такого никогда не было и не будет