Василий Титов о деле Ивана Куляка: «Первое слушание прошло, ждем назначения еще одного или вынесения вердикта»

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Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал о дисциплинарном деле российского гимнаста Ивана Куляка.

В начале марта на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму. Фонд гимнастической этики (GEF) начал разбирательства в отношении спортсмена.

«Первое слушание прошло, после него нам прислали дополнительные вопросы, на которые мы ответили. Мы ждем назначения еще одного слушания или вынесения вердикта.

Если их устроят наши письменные ответы, они могут на их основании вынести вердикт. Но могут и назначить еще одно слушание. Все зависит от дисциплинарной комиссии.

Мы ждем. Конкретных сроков нет. Как только дисциплинарная комиссия готова будет вынести свое решение, она это сделает», — сказал Титов.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира

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