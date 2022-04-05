Василий Титов: «Каждая федерация подавала иск в CAS по отдельности, ОКР просто все координирует. Позиция у нас единая»

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался об исках федераций в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Каждая федерация подавала по отдельности. Никогда не обсуждалась совместная подача иска, просто все координирует, но каждая федерация отдельно подает иск против отдельных международных федераций. Позиция у нас единая, это так, но подают все по отдельности.

Что касается иска ФСГР, то юристы уже известны, мы с ними работаем. Когда примут документ, смогу все рассказать. Нас будут представлять российские юристы, у которых есть международный опыт, в том числе с , – сказал Титов.