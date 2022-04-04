Депутат Свищев: «Ашрам не готова получать негатив от своих проигрышей, если Дина Аверина продолжит карьеру. С точки зрения логики она правильно поступает»

Теги художественная гимнастика Дмитрий Свищев сборная России (художественная гимнастика) сборная Израиля (художественная гимнастика) Дина Аверина Линой Ашрам Гимнастика

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам завершить спортивную карьеру.

«На самом деле ее мечта действительно сбылась – правдой или неправдой, но она стала олимпийской чемпионкой. Все наши доводы никто не захотел слышать.

Действительно лучше уйти достойно с таким высочайшим титулом, чем на будущих соревнованиях не выполнять показателей, которые обязаны подтверждать олимпийские чемпионы – а это только призовые места.

Тем более, если Дина Аверина планирует продолжать карьеру, то получать негатив от своих проигрышей Ашрам не готова. С точки зрения логики она совершенно правильно поступает.

Мы ее напутственно провожаем на заслуженный отдых. Действительно, олимпийская чемпионка заслужила, чтоб ее с почестями проводили, пусть отдыхает, даст дорогу молодым и перспективным спортсменам.

Согласитесь, если бы Аверину не засудили, и она стала первой, то Линой все равно бы была в призах – это очень почетно для любого спортсмена. Она высокого уровня спортсмен.

Другое дело, совершенно несправедливо поступили с нашими девочками. Но мы об этом сейчас не говорим, мы провожаем на достойную «пенсию» израильскую спортсменку», – сказал Свищев.

Линой Ашрам, которая стала первой вместо Дины Авериной: служила в армии, знает русский, восхищается нашими

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные