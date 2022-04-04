Депутат Свищев: «Ашрам не готова получать негатив от своих проигрышей, если Дина Аверина продолжит карьеру. С точки зрения логики она правильно поступает»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам завершить спортивную карьеру.

«На самом деле ее мечта действительно сбылась – правдой или неправдой, но она стала олимпийской чемпионкой. Все наши доводы никто не захотел слышать.

Действительно лучше уйти достойно с таким высочайшим титулом, чем на будущих соревнованиях не выполнять показателей, которые обязаны подтверждать олимпийские чемпионы – а это только призовые места.

Тем более, если планирует продолжать карьеру, то получать негатив от своих проигрышей Ашрам не готова. С точки зрения логики она совершенно правильно поступает.

Мы ее напутственно провожаем на заслуженный отдых. Действительно, олимпийская чемпионка заслужила, чтоб ее с почестями проводили, пусть отдыхает, даст дорогу молодым и перспективным спортсменам.

Согласитесь, если бы Аверину не засудили, и она стала первой, то Линой все равно бы была в призах – это очень почетно для любого спортсмена. Она высокого уровня спортсмен.

Другое дело, совершенно несправедливо поступили с нашими девочками. Но мы об этом сейчас не говорим, мы провожаем на достойную «пенсию» израильскую спортсменку», – сказал Свищев.

Линой Ашрам, которая стала первой вместо Дины Авериной: служила в армии, знает русский, восхищается нашими