Арина Аверина об отсутствии стартов после чемпионата России: «Просто тренироваться скучно, нет мотивации, день сурка»

Российские гимнастки Дина и рассказали о планах после чемпионата России по художественной гимнастике, который проходит в Москве.

«После чемпионата России мы немного подлечимся, отдохнем, а дальше, может быть, будем работать, отрабатывать программы. Конкретный старт? Нет никакого конкретного старта, какой он будет, где... Кажется, даже плана нет никакого», – сказали спортсменки.

«Просто тренироваться скучно, нет мотивации, день сурка. А ты должна выезжать на соревнования, выплескивать энергию, эмоции. Ты соревнуешься с другими гимнастками и от этого сама становишься лучше. А от тренировок нет такого эффекта», – цитирует Арину «Матч ТВ».

«В 2020-м году, когда был карантин, соревновательная пауза стала для меня огромным плюсом, потому что я успела максимально вылечить спину и полностью поменять упражнения, чтобы не гнуться именно в области спины. И тогда это пошло на пользу. А что будет сейчас…» – добавила Дина.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила сборную России по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).