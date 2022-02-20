Гимнастка Мельникова о Валиевой: «Просто больно смотреть на все эти новости, которые появлялись каждый день»

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по спортивной гимнастике рассказала, что планирует вернуться к тренировкам летом этого года.

Ранее Мельникова объявляла о паузе в карьере.

«Я планирую вернуться к тренировкам полноценно в июне. В июне официально я поеду на олимпийскую спортивную базу «Озеро Круглое» на первый сбор.

Сейчас тренируюсь по одному разу в день в легком режиме. Первые соревнования, в которых я планирую принять участие, – это чемпионат мира в октябре», – сказала Мельникова ТАСС.

Также гимнастка высказалась о допинговом скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Ситуацию с Камилой не могу прокомментировать. Просто больно, больно смотреть на все эти новости, которые появлялись каждый день», – сказала Мельникова.